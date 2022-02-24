春節過後，台北市陰雨連綿20多天，台北市議員李明賢爆料，北市新建工程處自行修補坑洞案多達1038件，1999陳情案也有151件，車流量多的成功橋更出現膠條外露，他憂心許多坑洞寬達半公尺，騎車經過難保不摔車。對此，北市新工處回應，養護工程隊每日都會進行路面巡查，只要有空洞就會立刻補強，成功橋膠條外露則會要求廠商1周內處理。

李明賢近期接獲多起民眾投訴，指某些道路、巷弄出現又大又深的坑洞，地點遍布南港、內湖各地，他調閱新工處資料後發現，春節後新工處自行修補坑洞案件達1038案，民眾透過1999陳情坑洞案有151案，甚至連內湖區環東大道和高架道路都出現諾大坑洞。

李明賢指出，這些數據反應出馬路坑洞的嚴重，但實際坑洞數應遠高於官方統計，無疑是馬路潛藏殺手，且許多坑洞寬達半公尺，騎車經過難保不摔車。此外，甫完工的成功橋更出現橋面膠條外露，實在危險，倘若機車快速碾過，後果不堪設想，應在雨停後全面進行會勘修補。

對此，北市新工處養護工程隊長李家龍解釋，道路使用時難免出現坑洞，且2月起北部地區雨勢不小，2月1日至今只有1天沒有降雨，水多導致坑洞產生，但1038案是新工處巡查時，發現路面即將產生坑洞，才緊急做預防性處理，並非出現坑洞後才處理。

至於成功橋膠條外露，李家龍說，主因是熱漲冷縮效應，導致伸縮縫的膠條外露，未來會要求廠商1周內剪掉、補齊，防止雨水滲漏，影響橋下建物。

李家龍強調，全台瀝青路面只要遇雨都會出現類似問題，新北、基隆更是如此，絕非北市特例。市府接獲民眾陳情後，會先在1小時內進行臨時補強，2周內做永久性修復，24日上午已派出熱再生修補車於信義路5段進行路面養護，採就地加熱再生瀝青的方式，把原本的料翻新鋪平，避免用路人產生危險疑慮。