導演柯孟融（右）籌備多年的《咒》邀請蔡亘晏（中）、高英軒（左）演出。（牽猴子提供）

導演柯孟融籌備多年、挑戰台灣影史最恐怖電影《咒》，先前釋出每支預告皆討論度極高，昨（23日）晚間終於發佈全新正式預告，揭開神秘宗教力量如何引人瘋狂，導致一發不可收拾。女主角蔡亘晏和片中女兒朵朵才住進新家，天花板就驚現不詳的「壞壞」，邪門指數無限飆升。被視為禁地的陰森秘道，牆上冒出超多隻鬼手，更是讓大家嚇破膽。

該片除了邀請蔡亘晏、高英軒等實力派演員外，更特別找來小小新演員黃歆庭，她的童言童語讓恐怖氛圍再添真實性。預告中透露女主角與男友（林敬倫飾）因6年前觸犯了可怕的禁忌，導致周遭的人都發生了不幸，女兒朵朵也中邪般的莫名仰頭大叫，甚至指著天花板說：「有壞壞！」為了解救女兒，蔡亘晏在醫院跪地、嘴裡狂唸咒語，身上寫滿符文，並坦言自己「不是個好媽媽」，各種詭異行徑與貼近現實生活的恐怖情節，要喚醒觀眾內心深處最極致的恐懼。

導演柯孟融日前飛往泰國製作音效也狂遇靈異事件，原本只有單純女聲的片尾曲，仔細聽竟發現有低沈男聲跟著哼唱。最毛的是，片尾曲檔案從工作台算出來，真的只有乾淨的女聲。但只要一播放就會出現男聲，導演柯孟融嚇得趕緊檢查所有從台灣帶去的檔案，都沒發現任何異狀：「連入行30年的泰國混音師也不知道為什麼。」電影將於3月18日上映。