俄羅斯與烏克蘭情勢連日緊繃，俄羅斯總統普丁今（24）日正式在烏克蘭東部發動「特種軍事作戰」，引起全球股市大跌，俄烏情勢也成全球關注焦點。對此，前民進黨立委沈富雄直言。普丁的目標應是「把烏東克里米亞化，把烏克蘭喬治亞化」。更直言，烏克蘭危機，美、俄兩大仍然避免正面交鋒，但普丁失算了。

沈富雄今(24日)在臉書發文表示，烏克蘭危機，普丁失算，大軍三方包圍，卻只敢進軍烏東，「承認」兩個原已是囊中之物的小混混，算是打腫臉撐面子。在克宮的狂吠，喚不回舊日蘇維埃的榮光，他註定最後只能帶著帝國殘夢走進歷史，可憐的是，蘇、烏兩地人民付出的代價實在不值。

俄羅斯裝甲部隊。（圖／美聯社）

沈富雄指出，北約(NATO)東擴的侵門踏戶，當然是他(普丁)憤怒的最大藉口，但他卻從不檢討這些國家為何心向西方？老大哥既不給尊嚴也不給麵包。普丁對烏克蘭主權的蔑視與叫囂，拜登年老力衰卻面臨危局，慌亂失措中幸賴對手的魯莽而得以團結北約諸國，制裁有氣無力，恐是為了留給普丁一些下台階，也給未來留下一些籌碼，以備後繼之需。

沈富雄也提到，俄國的國防軍費只有美國的5%，北約的8%，雖是極度的不對稱，但手中卻握有核武，因此美、俄兩大仍然避免正面交鋒，普丁的目標應是「把烏東克里米亞化，把烏克蘭喬治亞化」。

沈富雄強調，台灣和芬蘭及烏克蘭有不少類似，也有很多不同的地方，台灣目前及未來的領導人應從他們過去及現在的危機中記取教訓好好學習。地緣政治危機，通膨惡化，升息壓力接踵而來，2022年就不用想發財了，能安身立命，已屬萬幸。