美方近日發佈《美國的印太戰略》報告稱，中國持續整合經濟、外交、軍事和科技力量，在印太地區尋求構建「勢力範圍」，導致印太地區面臨重大挑戰，美將進一步密切與盟友、夥伴合作，以應對挑戰、展開競爭，同時聲稱支持台灣提升防禦能力。今天（2月24日）下午，大陸國防部舉行大陸國防部新聞局副局長、國防部新聞發言人譚克非大校在例行記者會中回應，敦促美方停止干涉中國內政，停止在台灣問題上玩火。

譚克非表示，美方這份報告以渲染他國威脅為藉口，以建立封閉排他的小圈子、小集團為手段，卻同時聲稱以推進地區自由開放、繁榮安全為目標，邏輯錯亂、道理不通。以這種陳舊冷戰思維、對抗理念描繪出的所謂承諾和願景也不可能讓人信服，因為剝離掉這層油彩後，真正面目無非就是遏制他國發展，維護自身霸權。

譚克非表示，多樣性和包容性，是亞太地區繁榮發展的根基。亞太各國人民期待的是開放包容，而不是狹隘封閉。想憑借一己之私、一己之力強行塑造和改變亞太地區，本身是一種蠻橫而無知的想法。

譚克非表示，中方敦促有關國家順應和平發展、合作共贏的時代潮流，肩負起促進地區和平、穩定、繁榮的歷史責任，推動亞太地區成為互利合作的動力源，而不是零和博弈的角鬥場。

「美方報告中出現涉台消極內容，嚴重干涉中國內政，嚴重違背一個中國原則和國際關係基本准則，我們對此表示堅決反對。」譚克非強調，「台灣問題事關中方核心利益，不容任何外來干涉。我們敦促美方認清台灣問題的高度敏感性，停止干涉中國內政，停止在台灣問題上玩火。」