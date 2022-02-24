2020年我國因新冠肺炎疫情控制得宜，成為全球首個郵輪復駛的國家，但疫情爆發2年後，許多國家已完全解封或訂出解封期程，台灣則是政策不明，以致國際各大郵輪業者抽手，轉往歐美或其他亞太地區發展，第一個復駛最後落得沒有船來，基隆港和高雄港耗資55億元的旅運大樓，恐成為蚊子館。

探索夢號今年1月再度停航，傳出法國6星級龐洛郵輪向交通部航港局申請5月在台首航等計畫卻等不到核可，決定放棄台灣市場轉往澳洲。其他業者如公主郵輪藍寶石公主號轉往美墨航線，等同放棄台灣，基隆港耗資10.4億、高雄港耗資45億興建的旅運大樓，都恐成蚊子館。

交通部長王國材表示，會有嚴格管制是因為國外疫情嚴峻，這是整個國家防疫政策下的結果，不代表不歡迎業者來，台灣非常歡迎，也會在適當時間開放的時候，加強各種行銷促進郵輪的發展。

航港局回應，去年雲頂、歌詩達、皇家加勒比、公主郵輪等去年都有申請來台開航線，當時有安排期程，由評分高的業者優先開航，但5月碰到疫情3級警戒，復駛計畫暫緩，同時停止已在台營運的郵輪「類出國」專案航程至去年12月27日，直到12月31日才有雲頂郵輪集團探索夢號復航。

不過，探索夢號復駛不到1個月，雲頂集團母公司就傳出財務困難，郵輪停駛至今。公主郵輪有向航港局詢問並送復航計畫，不過防疫部分未達中央流行疫情指揮中心的標準，歌詩達、皇家加勒比則沒有下文。

航港局指出，為瞭解郵輪復航需求，去年8月郵輪停航期間，仍持續與龐洛郵輪、公主郵輪等業者聯繫，期望於國內疫情趨緩後，重啟郵輪跳島航程，惟龐洛郵輪因台灣冬季之後海象不利開航營運，且後續再有Omicron病毒在各國擴散，爰表示暫無來台意願。

台灣國際郵輪協會首席顧問劉喜臨分析，觀光發展是長期性的，需要長遠規劃，要有籌備期還有人力等相關配套，歐美選擇與病毒共存，澳洲開放的時程也比較清晰，所以郵輪方的洽談上更為容易。

劉喜臨說，台灣在亞太地區郵輪發展排第2位，地理位置又佳，往北發展日本、韓國產品，往南可去東南亞，往西有中國大陸，都是很好規劃的產品。