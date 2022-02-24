白冰冰年輕時的美背照，白皙皮膚一覽無遺。（中視提供）

白冰冰和陽帆妙語如珠的主持風格，帶給許多觀眾歡樂。（中視提供）

白雲跟楊繡惠成為《我愛冰冰Show》的最佳綠葉。（中視提供）

陽帆、白冰冰主持的中視《我愛冰冰Show》上周六（19日）播出「翹臀歌后陳曉雲金曲歌喉讚」，眾星輪番獻唱，賣力扭臀模仿金曲歌后陳小雲，精彩表演為節目飆出新高點，4歲以上平均收視高達3.09，創下節目開播以來新高，整集觸及人數近160萬人，而分眾25-49歲收視更居全國排行第一名。

白冰冰曾在生日時發豪語，若收視破3就要穿比基尼慶功，如今收視開紅盤，卻逢寒流來襲，無法公開穿比基尼，但她不負眾望放送福利曬美照，還特地分享16年前瘦身成功的辣照，身穿兩截式清涼泳裝，雙腳跪地、腳踩高跟鞋，性感破表，另外，她為節目還加碼曝光昔日年輕時的深V美背照，40年前的火辣照片，白皙皮膚一覽無遺，誠意滿滿連主持搭檔陽帆都直呼：「會好好欣賞冰姐的好身材。」

19日整集收視高點落在歌手杜忻恬和陳孟賢合唱〈相逢是離別的開始〉，兩人不只展現超強歌藝，還融入歌曲意境，以搞笑串場加上深情詮釋讓這段表演深獲好評。得知收視破紀錄，白冰冰霸氣表示：「如果（收視）再破4就來個百人新竹縣峨眉湖一日遊，我招待！」陽帆聽到也跟進：「破4就陪冰姐一起遊湖。」

節目本周六（26日）將推出「真快樂金曲歌喉讚」，聊到最快樂的事，陽帆感性說：「來到這個節目就是最快樂的，現在如果少一個誰我們都覺得好可惜。」尤其已成為固定班底的楊繡惠、白雲也是節目中不可或缺的最佳綠葉，他們這周在歌中劇「快樂天堂按摩店」中上演性別互換，只見嬌小的楊繡惠裝扮成黑道老大，而白雲一身小龍女裝，自嘲是「白冰冰的妹妹」，爆笑演出讓人笑到噴淚。以上內容都在本周六（26日）在中視播出。