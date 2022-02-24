南投燈會以無人機呈現《卡娜赫拉的小動物》，讓原作者也想親臨觀賞。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

今年南投燈會，以無人機秀呈現日本知名貼圖品牌《卡娜赫拉的小動物》，在夜空大放異彩，擁有42萬粉絲的作者卡娜赫拉（Kanahei），在推特留言「很想親眼看到」；縣府表示，明年是兔年，希望邀卡娜赫拉參加燈會，為南投觀光代言。

南投燈會無人機秀，與和日本知名貼圖品牌《卡娜赫拉的小動物》合作，貼圖角色「P助與粉紅兔兔」在夜空中揮動雙手，隨著音樂向觀眾打招呼，吸引遊客的目光，也創造網路上的聲量。

卡娜赫拉（Kanahei）在Twitter分享南投燈會無人機演出，並表示「非常希望能夠親臨現場，近距離觀賞」，網友轉傳分享，也為南投燈會做國際宣傳。

南投縣長林明溱表示，燈會期間，《卡娜赫拉的小動物》在貓羅溪畔夜空中，以無人機營造貼圖角色，生動地隨著音響旋律搖曳生姿，創下令人感動的紀錄。

林明溱表示，南投縣是觀光大縣，擁有自然環境鬼斧神工的美景，也有著值得推薦的人文風貌，期待在未來疫情解封、全世界回歸正常生活之後，希望能夠邀請作者卡娜赫拉造訪南投，透過藝文交流，開創更多觀光旅遊的話題。

縣府觀光處長陳志賢表示，這次燈會與《卡娜赫拉的小動物》的合作，也讓台灣和日本的朋友們，有更多共同的話題。南投縣的春夏秋冬，都有各具特色觀光活動，無論是夏天星空季、冬天溫泉季，或是春季的螢火蟲季，都非常精彩，縣府希望邀請卡娜赫拉到南投賞美景、吃美食、創造更多文化合作的機會。