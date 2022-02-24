名模林可彤2017年宣告終結單身，樂嫁銀行副總裁武廣明(Tom)，婚後育有2個兒子，她的社群也「轉型」，經常跟粉絲分享育兒日常，酸甜苦辣故事讓不少媽媽粉絲感到療癒，但她近日分享的生活故事，卻跟孩子無關，而是一個驚喜的神展開，讓她不禁開心直呼，自己的女明星光芒至今還是掩蓋不住。

身為二寶媽的林可彤，也跟一般職業婦女一樣，致力於兼顧家庭與工作，也因此對於多數台灣媽媽會經歷的困難感同身受，她經常發文抒發育兒心聲，引發眾多媽媽粉絲共鳴，但前兩天的po文，內容卻很不一樣。

林可彤透露，當天她淋著細雨騎單車送孩子去上學，接著去買菜，看似一個樸實無華的日常，卻很快出現大亮點，「買完發現菜販竟然有line可以外送，馬上跟他交換line」，菜販小哥還親切地說：「我們也有其他藝人跟我們訂菜，那個誰誰誰就是我們的客人…」，就是這句話讓林可彤整個心花開。

林可彤隨文附上她當天的穿著，因為下雨又冷，她穿著灰色機能外套還把帽子戴起來，又因為防疫而戴著口罩，等於從頭到腳包得緊緊，但卻還是被菜販小哥認出是女明星，她不禁欣慰po文：「分享一下我那遮掩不住星光的look，有些人就是一朝成為女明星。終生都自認是女明星」，眾網友看了也不禁會心一笑，紛紛留言「當菜販就可以收集女明星line」、「居然這樣就要到妳的Line！？羨慕」、「眼神就是女明星，再大的雨也擋不了」、「你已經成為菜販跟人說向他買菜的女明星之一」，受到眾人認證，讓林可彤更是開心到不行。