曾之喬在《售命》中飾演傅孟柏的鄰居。（威視提供）

由新銳導演鄧仲謀編導的《售命》，找來金鐘視帝傅孟柏、「戲劇女神」曾之喬、金鐘女配蔡淑臻、大馬視帝李銘忠等實力派金獎陣容攜手主演，聯手打造今年最狂、最超乎想像的黑色荒誕之作。故事講述一名厭世的保險業務員，終日鬱鬱寡歡試圖尋死，最後竟異想天開地上網將「性命」上架拍賣，沒想到一個月下來僅標了百餘塊，簡直比死還淒慘。

今（24日）公布的前導預告中，傅孟柏飾演的保險業務員阿良一開頭就遭主管數落業績不佳，緊接著他的厭世自白：「假如你以為沒有比死更糟糕的，那你真的大錯特錯了。」進而異想天開地決定販售自己的性命，預告後段也揭露，這個賣命的荒謬行為，將引來心懷鬼胎的各路人馬，展開一段暴力驚悚的奇異旅程。

該片是新銳導演鄧仲謀首度編導的劇情長片，不僅故事主題特殊，電影類型也是集結血腥暴力、驚悚懸疑、幽默荒誕等多樣元素，談起這個大膽的嘗試，導演表示：「我是昆汀塔倫提諾的影迷，一直覺得台灣也可以嘗試這種比較血腥、極致的暴力美學。」 並透露故事概念源於日本文豪三島由紀夫的著作《性命出售》，這本書讓導演意識到，人們其實一直都透過各種形式在販售著自己的生命，「每個人都在將自己的『部分生命』賣給一家公司、一份工作，甚至是一件不喜歡的事情。」因此導演希望透過《售命》這個荒誕的故事，讓觀眾對生命價值有更深刻的反思。

不僅劇情話題性十足，卡司更是不容小覷，男女主角正是奇幻台劇《無神之地不下雨》中的「雨天CP」傅孟柏與曾之喬。2人在《無神》中大談唯美「人神戀」，《售命》形象卻大大翻轉，傅孟柏不僅從「帥氣雨神」變成「厭世魯蛇」，還異想天開地上網賣命，讓飾演鄰居的曾之喬忍不住怒嗆：「你真的以為命可以這樣賣是不是？」強烈的視覺風格及無厘頭的劇情走向都令粉絲感到十分驚喜。

然而《售命》的拍攝其實早在《無神》之前，因此2人談起首度合作，傅孟柏笑稱自己對曾之喬的臉非常熟悉：「小時候妹妹很愛看偶像劇，幾乎打開電視就會看到她。」回憶起第一次碰面就是試戲，傅孟柏透露當時十分緊張，內心OS：「怎麼好意思讓在江湖上打滾多年的演員陪我試戲？」然而實際相處過後，才發現曾之喬不僅外型漂亮，個性也親切直率，毫無架子包袱。而曾之喬則是表示傅孟柏給人一種「像哥哥般的安全感」，尤其在表演領域，曾之喬更是大讚：「我感覺他有股特別的能量，可以穿梭在截然不同的表演氛圍裡。」電影預計4月29日上映。