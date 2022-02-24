經營外燴生意的李姓婦人，經常將外燴剩食餵養流浪狗，熟識不少愛狗人士，近日她的手機通訊有不明網友加入，她誤認對方是愛狗同好的謝姓友人，竟在聊天中，同意匯款100萬元，借給對方買地養狗，23日到銀行匯款時被攔阻，才知道是詐騙集團將計就計，利用她的愛心詐財。

李姓婦人因經營外燴，長期餵養「浪浪」，成為愛狗人士一員，不少好友都是愛狗同好，她的手機通訊軟體近日有陌生人加入，她誤認是一位同為愛狗的謝姓女子，兩人開始從「浪浪經」話題聊天。

對方見她關愛流浪狗，藉機佯稱計畫在南投買地購置狗園，眷養大批流浪狗，但需要一筆上百萬資金，李女基於對「浪浪」的關愛，竟一口答應借錢。

為了取信李婦，「謝女」在網路聊天中傳了一張借據契約給她，稱是借款，未與對方蒙面的李女信以為真，23日瞞著丈夫，跑到銀行表明要匯款100萬到謝女帳戶。

行員機警，見她大筆匯款到不明帳戶，暗中通報警員到場，警員查看兩女的手機對話，確認是常見的假冒借款（猜猜我是誰）詐騙慣用手法，李女在警方勸說下，對該朋友身分起疑，決定取消匯款。

李女保住辛苦存得血汗錢，感謝警員提醒外，直呼好險，不知道詐騙集團竟懂得利用民眾對毛孩的愛心騙錢。