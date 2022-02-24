去年三級警戒防疫期間，嘉義市文化路夜市空蕩蕩。（廖素慧攝）

去年疫情嚴峻到曾三級警戒，但嘉義市政府公布財政部最新統計資料，110年度嘉義市營利事業銷售額達2537億449萬3000元，寫下連續3年創新高的紀錄，市長黃敏惠表示，感謝市民一起努力防疫、拚經濟，成就更好的嘉義市。

嘉義市政府表示，108年度嘉義市營利事業銷售額2311億9799萬元、109年度2315億5960萬7000元，110年度2537億449萬3000元，比109年成長9.56％，增加221億4488萬6000元，連續第3年創下新高。

市府指出，比較110年度及109年度各類產業，110年度製造業303億9333萬6000元，比109年度成長14.13％，增加37億6214萬元；營建業265億6000多萬元，成長11％，增加20多億元；批發零售業1271億2688萬8000元，成長7％，增加83億1660萬4000元。

住宿業及餐飲業108億5503萬2000元，成長6.81％、6億9238萬5000元，其中住宿業全年銷售額26億4002萬9000元，成長50.69％；金融及保險業99億7537萬5000元，成長15.35％，增加13億2739萬2000元。

市府表示，批發零售業、住宿餐飲繼108年創下高點後又一次創下新高，且住宿業銷售額成長50.69％，是所有產業之最。

市府表示，去年疫情趨緩之後，市府陸續推出旅宿補助、購物節、光織影舞、2021台灣設計展等多項紓困振興的措施，帶動人潮來嘉消費，普發現金2000元消費金，刺激消費逆勢成長。

嘉義大學行銷研究所教授蕭至惠認為，商業營業額的表現取決於外需及內需，因為防疫，民眾不能出國，選擇在國內消費，加上嘉義市政府各項振興經濟措施發揮功效，而創下整體營業額表現優異，批發零售業及住宿餐飲業會成長也不令不意外。