學測成績將於3月1日公布，大學博覽會隨後於3月5日、6日登場。香港城市大學昨（24）日舉行台港兩地視訊記者會，祭出4年280萬元全額獎學金，並推出「HK TECH老虎班」及創業計劃「HK Tech 300」，希望招攬台灣優秀學子。

香港城市大學是香港「八大」之一，現有9個學院。該校最新國際排名是QS的第53名（2022年），並與美國康奈爾大學合作創辦亞洲首個達到國際認證的6年制獸醫學學士課程，並與美國哥倫比亞大學等多校合作雙聯學士學位。

香港城市大學校長郭位(簡立欣攝)

此外城大2021年正式啟動「HK Tech 300」計劃，為學生及校友初創團隊提供專業培訓及龐大工商界網絡，投放5億港幣，目標在3年內成立300家初創公司，是亞洲首創。至今創業培訓計劃已經有逾千人參加，以及向152隊初創隊伍各頒發10萬港幣種子基金。校長郭位透露，有企業家聽聞此事，又捐了1.5億港幣共襄盛舉。

另外城大推出「HK TECH老虎班」，學生可修讀頂尖STEM教授的課程及從事開創性研究，成為未來科創領袖。老虎班設數學、物理、化學、英文及其他高質素基礎課程，同時學生可透過學士及碩士課程選項，在城大及海外一流大學修讀碩士學位課程。

郭位說，老虎班有點像是美國的liberal education（博雅教育）或是honor class（榮譽課程），課程是專門開的、進階的課程，像老虎班的微積分課是上高等微積分 英文課是上英國文學，也有更多機會拿到雙聯學位。境外生入學時只要有拿到城大獎學金就可以直接進入老虎班，至於本地生約成績要達到前百分之2、3才可以進這個班。

港城大由2009年起赴台招生，開香港院校赴台招生先河。今年對台招生的入學要求除了學測英語頂標，個別課程對不同要求。學測成績公布後，考生可於3月6日前完成網上入學申請（https：／／www.admo.cityu.edu.hk／apply）。也可赴台北的大學博覽會參加線上面試及諮詢。

港城大給境外生4種入學獎學金，包括全額（每年港幣18萬，約合新台幣70萬元，含學費及生活費）、學費全免（每年港幣14萬，約合新台幣54萬元）、學費半免（每年港幣7萬，約合新台幣27萬元），以及傑出運動員入學獎學金（每年港幣16萬，約合新台幣62萬元）