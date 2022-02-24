國民黨今天舉行立法實務研討會，公布立法院新會期37項優先法案。因應政府開放日本福島5縣食品進口，國民黨團新會期將持續關注食安議題，學校、教保服務機構供應的膳食，禁止使用核子事故地區產製的食材及食品。國民黨祕書長黃健庭批評，「我們不要的東西，包括萊豬、核食等，他們強迫我們吃；我們需要的民生物資，包括雞蛋等卻讓人民買不到。」

國民黨立法院黨團所公布新會期的優先法案，議題橫跨居住正義、減碳抗暖化、創富救低薪、學校顧食安、嚴禁新菸品、落實公民權等議題。

黃健庭表示，雖然國民黨席次較少，但只要掌握關鍵議題、以人民為導向，精準打擊，一定能有很好成效。他舉例指出，政府把防疫的成本轉嫁到人民身上，匡列隔離由人民負擔費用，在黨中央與黨團、智庫共同發聲、努力後，讓民進黨政府願意全額補助。

黃健庭也指出，民進黨繼粗暴地開放萊豬進口後，又倉促讓核食入關，並且都拿加入CPTPP做為藉口，把食安當籌碼，完全不顧人民健康，卻至今也無法提出加入CPTPP的具體時程。他期許國民黨團嚴格監督，包括推動學校衛生法修法等，為人民食安做好把關工作。

黃健庭表示，當前物價高漲，民進黨政府一籌莫展，勞工實質薪資還是倒退，他希望國民黨團強力監督，真正為人民設想，苦民所苦，以人民的需要為優先推動法案，展現國民黨是與人民站在一起的政黨。

公投議題部分，國民黨認為行政院濫用國家資源進行反公投宣傳，因此國民黨團擬提出公民投票法部分條文修憲草案，明訂除由行政院提出的公投外，政府機關不得為正反意見的代表，並不得為公投案宣傳。