封測廠南茂(8150)周四下午舉行線上法說會，公佈其2021年第四季暨全年公司營運成果。去年每股盈餘6.96元，較前年的3.26元大幅成長，並創下歷史新高紀錄。董事會亦決議配發110年度4.3元現金股利。

南茂去年第四季合併營收67.91億元，雖季減5.16%、仍年增7.62%，創同期新高、歷史第三高。營業毛利17.68億元，季減9.7%、年增14.7%，毛利率26.0%，季減1.3個百分點、年增1.6個百分點。營業利益13.35億元，季減12.6%、年增15.2%，營業利益率19.7%，季減1.6個百分點、年增1.3個百分點。歸屬於母公司之本期淨利14.17億元，季增1.32%、年增106.51%，歸屬於母公司之基本每股盈餘1.95元，高於去年第三季1.93元、前年同期0.94元。

南茂110年合併營業收入274億元，年增19.1%，改寫歷史新高，營業毛利72.54億元，年增44.2%，營業毛利率26.5%，年增4.6個百分點，營業利益55.62億元，年增56.0%，營業利益率20.3%，年增4.8個百分點，稅前淨利60.35億元，本期淨利50.59億元，歸屬母公司業主淨利50.59億元，年增113.7%，基本每股盈餘6.96元，較前年的3.26元大幅成長，並創下歷史新高紀錄。

南茂去年第四季整體稼動率76%，低於去年第三季和前年同期的85%。其中，測試(Testing)80%、封裝(Assembly)67%、驅動IC(LCD Driver)78%、凸塊(Bumping)83%，低於去年第三季85%、90%、80%、84%，封裝、驅動IC、凸塊方面也低於前年同期的97%、80%、86%，而測試則高於前年同期的78%。

觀察南茂去年第四季各產品營收，面板驅動IC(DDIC)占31.6%略增，Flash占23.2%略減，DRAM/SRAM占16.8%略減、金凸塊占17.9%略增，混合訊號晶片10.5%略減。其中，記憶體產品營收季減12.7%、年增1.7%，驅動IC及金凸塊營收季增3.3%、年增6.6%。

以產品應用別觀察，南茂第四季智慧型裝置占33.5%不變、消費類26%略增、電視17%略增，車用和工業17.5%略增、運算6%則大幅減少。 去年第四季資本支出約26.85億元，其中LCD面板驅動IC約34.8%、封裝約25.1%、測試約35.5%、凸塊約4.6%。去年全年資本支出約65.52億元。

本次董事會通過2022年度資本支出預算以不超過新台幣284億元為上限，其中包含10奈米級製程技術量產、新廠、研發及一般性等資本支出。

南茂董事會決議配發110年度4.3元現金股利，待今年5月的股東常會通過後實施，公司將於111年5月26日召開股東會，地點位於新竹科學園區科技生活館(新竹市科學園區工業東二路1號二樓愛因斯坦廳)。南茂周四股價收跌2.37%或1.15元，報47.35元，月線有守。周四外資再度轉賣超，自營商則續買超。周四收盤價47.35元計算，現金殖利率達9.08%。