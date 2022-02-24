俄羅斯與烏克蘭戰爭危機升級，俄軍可能跨越邊境全面入侵，對於俄軍入侵烏克蘭一直持保留態度的中國，自2019年起超越俄羅斯成為烏克蘭最大貿易夥伴，在烏克蘭的商業與戰略投資不斷擴大，眼下局勢惡化也讓北京擔憂其經貿投資利益可能遭到重創。

《美國之音》報導稱，由於烏克蘭的地理位置、與歐盟之間的自由貿易協定，以及這個前蘇聯加盟共和國的礦產和農業資源，中國在烏克蘭擁有重大的戰略利益。烏克蘭局勢惡化後，中國也表達憂慮，呼籲各方展現克制，通過對話解決分歧。

報導表示，前任總統維克多．尤先科在2013年對中國進行國事訪問後，中國與烏克蘭之間的貿易關係有快速增長。2019年中國甚至超過俄羅斯，一躍成為烏克蘭最大的單一國家的交易夥伴。據官方統計資料，兩國的總貿易額2021年達到189億8千萬美元，比2013年增長了將近80%。

烏克蘭對中國出口的主要商品包括鐵礦石、玉米和葵花籽油，2021年總價值達到80億美元，而來自中國的進口則主要是機械和消費品，總值達到109億7千萬美元。

兩國雙邊貿易的增長還促成兩國之間的直接鐵路運輸服務，儘管使用頻率很低，但烏克蘭仍是中歐鐵路快線服務的一個中間站。在疫情大流行期間，該鐵路快線幫助緩解了中國許多公司對歐洲運輸的困境。

更重要的是，報導說，烏克蘭還是中共「一帶一路」戰略的一個重要的中心。2017年烏克蘭加入「一帶一路」專案，2020年雙方還簽署金融和基礎設施專案等合作協定。

根據中國的數據，中國公司在烏克蘭的直接投資截至2019年底達到了1億5千萬美元。據烏克蘭駐華大使館的統計，2020年頭3個季度，中國公司在烏克蘭的投資項目達到7570萬美元。這些工程項目包括新建碼頭、挖泥清淤工程、地鐵、4G網路與網路安全、風力發電場等專案。其中原本包括中方計劃收購一家著名航空發動機製造公司，但遭到美方阻攔而落空。