證交所今（24）日再度發布新聞稿指出，因俄烏緊張情勢趨峻，國際市場大幅震盪走跌，台灣市場亦呈現回檔，加權指數跌幅達2.55％。證交所強調，國際情勢造成市場動盪，投資人應回歸基本面理性評估。

證交所並整理亞洲重要市場今年來（至2月24日）下跌情況，台灣加權指數跌幅3.43％、韓國KOSPI指數跌11.04％，日本Nikkei 225指數也跌9.8％，台股在基本面優異下，表現相對抗跌。

證交所表示，近年由於台灣資本市場與國際連結程度日增，當出現黑天鵝事件時，通常國內加權指數會與全球市場連動，同步下跌，建議投資人應冷靜觀察情勢發展，並審慎評估此類事件對台灣的影響。

證交所分析，台灣經濟基本面近年表現優異，在全球經濟普受疫情影響，各產業供應鏈無法暢通供貨之時，我國則因防疫政策得宜，確保各產業運作順利，故在全球供應鏈中扮演愈來愈吃重的角色，經濟亦仍能保有維持成長的表現。

證交所說，目前各主要預測機構咸認今年國內經濟仍可達4％以上成長，投資人對於台股及台灣的經濟基本面應有信心，另相較於亞洲的主要市場，如日韓等，台股受到國際市場變化影響的跌幅較小，亦印證台灣有堅實的經濟基本面，也請投資人勿過度恐慌，應保持理性冷靜評估。