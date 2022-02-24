工研院連續5年、第6度獲得科睿唯安（Clarivate）的「全球百大創新機構」，展現經濟部不遺餘力投入研發、深化全球專利佈局的努力。（工研院提供）

經濟部以推動前瞻技術研發、關鍵專利國際布局的優異智財營運表現，獲國際肯定！科睿唯安（Clarivate）發表2022「全球百大創新機構」報告，工研院連續5年、第6度獲獎，成為亞太地區獲獎最多次之研究機構，並與國際知名機構齊名，展現經濟部不遺餘力投入研發、深化全球專利佈局的努力。

科睿唯安為全球百大創新機構，長期透過專利數據分析來評估機構的創新能量，並表揚頂尖機構對於創新的堅持。科睿唯安智慧財產與創新研究副總裁Ed White表示，今年全球僅有3間研究機構入選百大創新機構名單，工研院是其中的1間，且是連續5年、總計6度獲選。

Ed White指出，分析顯示工研院在全球佈局的廣度，以及在多個主要經濟體取得專利權，積極投入全球科技發展，並創造優異創新成果。工研院在5大評選標準如技術獨特性、影響力、全球化、成功足跡與數量上表現亮眼，與國際知名的3M、Intel、高通、三星，及法國替代能源與原子能委員會（CEA）、法國國家科學研究中心（CNRS）等齊名。

工研院院長劉文雄表示，連續5年、第6度榮獲全球百大創新機構獎，展現工研院智權經營方向與策略正確，整體而言，工研院專利具有3大特色，第1為高度創新，發明專利比例高達98％。第2則是國際布局，國外專利申請量為國內申請量近2倍。第3為專利品質高，引證次數為國際常見衡量專利品質標準，相較其他國際研發機構，如德國夫朗和斐協會（Fraunhofer）、美國史丹佛研究中心（SRI）等，工研院的近5年高引證專利總件數高居第1，顯示工研院專利在所屬領域具有國際高度影響力。

劉文雄指出，智慧財產權為臺灣科技產業立足全球的競爭關鍵，工研院從「藍海策略、資本市場鏈結科技市場」2大面向布局，挖掘市場真正的需求，以新技術重新定義未來的商業模式。同時推動資本市場與科技市場鏈結，鏈結中小企業信用保證基金與臺灣27家重要金融行庫，打造「技術加值融資保證專案」，目前已協助近50家新創與中小企業，強化技術能量與進行無形資產融資申請，累積融資金額超過億元，使得新創公司與中小企業可以運用無形資產來融資及創業，提升創新的價值。

2021年法人科專計畫共申請獲得國內外專利1299件，取得國外專利件數約占國內專利件數近2倍。以工研院為例，約有80％的專利為經濟部科技專案支持的研發成果，在我國專利百大機構中，工研院專利發明件數穩居研究機構之冠，展現經濟部推動法人創造智慧財產權價值的卓越成效。