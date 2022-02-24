2022北京冬季奧運競速滑冰選手黃郁婷因為備戰冬奧時穿著中國大陸隊隊服練習，加上賽後發表「像在主場比賽」等言行遭到批評，目前她已經赴美國鹽湖城訓練住所，接下來還要參加國際賽，而行政院長蘇貞昌日前已經要求教育部及體育署調查並處分、建立機制，體育署競技運動組科長謝奇穎表示，目前還待指示下一步，只能確定最晚下周前會討論。

謝奇穎表示，目前按照行政院指示的會在兩周內，但包括詳細時間地點、如何處分、新年度培訓參賽經費款項是否核撥都還沒有確定的答案，也待整理資料後再討論，由於黃郁婷目前人不在國內，是否讓她一同參與會議、進行答辯也是未知數。

至於110年度經費補助，黃郁婷已經領取139萬訓練、比賽補助經費，因為已經是去年度提報核發的款項，加上比賽已經結束，教育部次長兼體育署代理署長林騰蛟之前已說過基本上不太可能追回，詳細補助內容也是還要查資料，而今年新年度的經費，選手也已於去年底透過單項協會提出補助計畫提報申請，目前尚無待撥款的補助，是否減少或停發新年度經費，同樣待會議討論。

24日上午有民間團體向監察院檢舉教育部及體育署失職，才發生「黃郁婷風波」，謝奇穎回應，對於民間團體的陳情，各種民意言論都會予以尊重。