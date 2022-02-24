「路透社」24日報導，俄羅斯支持的烏克蘭東部分離主義勢力宣稱，已佔領東南部盧甘斯克州（Luhansk）的2個城鎮；不過烏克蘭媒體「Ukrinform」表示，其中一處已被奪回，並殺死50名「俄羅斯傭兵」。

「路透社」報導，烏東分離主義勢力宣稱佔領盧甘斯克州的城鎮夏斯季耶（Shchastia）和斯塔尼齊亞盧甘斯卡（Stanytsia Luhanska）；不過「Ukrinform」則反嗆，稱根據烏克蘭官方消息，夏斯季耶已被烏克蘭守軍奪回，強調摧毀敵方設備並殺死50名「俄羅斯傭兵」。

烏克蘭文化與資訊政策部的「戰略溝通與資訊安全中心」（Center for Strategic Communications and Information Security）則在臉書聲明上確認，「敵人」對Shchastia鎮的攻勢遭到擊退，約50人被擊斃，強調該鎮仍受烏克蘭控制。

《紐約郵報》則引述烏克蘭軍方消息報導，稱烏軍在盧甘斯克摧毀4輛戰車，且已於該國東部區域擊落6架俄羅斯軍機，包括5架定翼機和1架直升機。但烏克蘭內政部長格拉什琴科（Anton Gerashchenko）也承認，南部港市敖德薩（Odessa）科托夫斯克（Podilsk）、東南部港口城市馬立波（Mariupol）和北部蘇梅州（Sumy）的科諾托普（Konotop）等地，在遭遇俄羅斯空襲、砲擊等攻勢下，已確認有7人死亡、11人受傷，並有19人失蹤。