國民黨台北市議員羅智強(前右二)展開400公里徒步謝票之旅，24日下午短暫休息，3點20分左右從新營再出發。(劉秀芬攝)

國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票之旅，24日下午短暫休息後，3點20分左右從新營再出發。(劉秀芬攝)

國民黨台北市議員羅智強展開400公里徒步謝票之旅，24日下午2點40分左右抵達台南新營蔡育輝服務處，受到支持民眾熱烈歡迎，羅智強表示，一路走來，看到民眾對在野者有深切的期許，雖然前路難行，有走就有路，不能辜負民眾的期待。

羅智強表示，這次行腳，主要是感謝民眾對公投的參與，一路上有很多鄉親鼓勵他繼續出來競選桃園市長，但他在出發前沒有想這些事情，需要一點時間沉澱，到現在還沒有真正決定，請再給他一點時間，讓他再想一想。

至於對台南2022選情看法，羅智強說，對國民黨來講，不只是台南，所有選區都是艱困的選區，參選者要想著超越勝負的事，不管勝負，都要全力以赴。參選者不要想著贏，要想著扮演好自己的腳色，成為讓台灣更好的力量，成為讓台南更好的力量，有這這個覺悟，才能做出對的行動。

羅智強也說，台灣權力失衡，集中在執政者手上，在台南參選，需要很大勇氣，但也不用灰心、害怕，他一路上走來，看到生氣勃勃的力量，可以鼓舞在野者，不管執政者權力再集中，台灣不能沒有在野者的力量。

羅智強也感嘆，國民黨一直學不會一件事，只會讚美成功，不知道要擁抱失敗，就像公投還有400多萬人跟國民黨站在一起，國民黨沒有資格灰心喪志，互相指責，分散力量，看著400多萬人的期許，就知道自己要做什麼。

蔡育輝表示，羅智強是同黨理念接近的好朋友，這次到台南謝票當然要支持他，也希望發揮力量監督執政黨，兩黨政治是世界潮流，希望兩黨政治在台灣切實落實。

羅智強於下午2點40分左右抵達蔡育輝服務處，剛好已走了400公里，受到市議員蔡育輝、尤榮智及許多鄉親的熱情歡迎，羅智強也說，走了17天，今天首次見到太陽。蔡育輝等人並陪著羅智強徒步行走新營及柳營市區，直到進入六甲。