問題總部主唱丁佳慧在MV中嘗試跳舞。（問題總部 It's Your Fault提供）

問題總部推出創作概念EP《BLUE LEAK ／ 水體》。（問題總部 It's Your Fault提供）

曾以首張專輯《User Guide： I》入圍金音獎最佳節奏藍調專輯獎的問題總部，23日發行最新創作概念EP《BLUE LEAK ／ 水體》，EP找來金音最佳創作歌手YELLOW黃宣擔綱製作人，並且請來近期備受矚目的熱帶浪漫男子雷擎跨刀合唱〈傷心Je t’aime〉。此外，問題總部也為這張EP突破自我，主唱丁佳慧（Hana）更在〈狠狠愛〉MV中嘗試跳舞，丁佳慧表示一開始只是半開玩笑要排一段舞蹈，沒想到最後會在MV中「狠狠跳」，打趣說「2022要唱跳出道，挑戰當樂團界蔡依林」。

《BLUE LEAK ／ 水體》的故事發生在電影院，而水體其實指的就是「人體」，因為人體有70％是由水組成，所以人類就像是行走的水體、行走的電影院。「BLUE LEAK」則意味著故事從銀幕裡流出來，主唱丁佳慧表示這張EP的概念，「拿最老套的方式形容也許是『人生如戲』，比銀幕上發生更戲劇化的事情，反而是我們的一生」。

《BLUE LEAK ／ 水體》是問題總部第二次和YELLOW黃宣合作，已經非常熟悉的他們除了錄音像是在過年，平常也會一起打電動、講笑話，讓YELLOW黃宣笑稱自己根本是問題總部的「堂哥」。而YELLOW黃宣也在EP搶聽派對上特別分享，在《BLUE LEAK ／ 水體》看到問題總部的大幅成長，從Demo階段就已經是非常完整的作品，這也讓他有更多空間去創造新的可能、定焦在聲音最終要如何呈現。