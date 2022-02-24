桃園市中壢區榮民南路720巷19弄及仁福二街、三街，多年來，遇到豪大雨會有積、淹水問題，究其原因，除了側溝施作不足，也有長年淤積問題。

市議員謝美英接受住戶陳情，擔心原本排水就已宣洩不及，新建中的公共工程完工之後會增加排水量，對於該區可謂雪上加霜，住戶提心吊膽，不知何時會突然水淹家門。

謝美英邀請各單位現場會勘，水務局日前已規畫調查該區水路狀況，並允諾一個月時間觀察、研議解決方案。謝美英說，仁福里水患有中長期解決方案。短期，請環保局加強清淤；中期，水利溝需改善；長期而言，則以施作側溝，才能宣洩暴雨突然帶來的水量。

水務局指出，經會勘決議以短、中、長期計畫改善易積淹水路段，下周先派工清淤，3月底前委由中壢區公所施作無側溝段落，並加深既有側溝，長期則透過「中壢士校大埤進出水口改善工程」透過上游來流的截流系統，減少通往仁福里一帶的水量，可望大幅改善現況。而截流系統正規劃設計中，預計6月可完成，最快年底就可發包動工，明年初完工。