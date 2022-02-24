中央流行疫情指揮中心今(24)日公布國內新增80例COVID-19確定病例，分別為7例本土個案及73例境外移入，其中45例為航班落地採檢陽性。

今日新增73例境外移入個案，分別為菲律賓10例，美國及法國各7例，越南4例，印度、紐西蘭、印尼及香港各2例，泰國、南非、西班牙、日本、孟加拉、德國、英國、愛沙尼亞及阿根廷各1例；另28例調查中。入境日介於今年2月4日至2月23日

另外，指揮中心考量國內疫情目前已趨緩並且穩定控制，為兼顧與維持防疫量能、社會經濟活動及有效控管風險，經評估Omicron變異株特性、疫苗覆蓋率、醫療量能整備狀況，及國際防疫措施開放情形等，宣布3月1日至31日，將適度放寬防疫措施。

包括放寬戴口罩規定，於室內外從事運動時；於室內外拍攝個人、團體照時；自行開車，車內均為同住家人，或無同車者時；直播、錄影、主持、報導、致詞、演講、講課等談話性質工作或活動之正式拍攝或進行時；農林漁牧工作者於空曠處；於山林、海濱活動；於溫冷泉、烤箱、水療設施、三溫暖、蒸氣室、水域活動等易使口罩潮濕之場合；外出時有飲食需求，得免戴口罩。

此外，經評估國內疫情狀況及國際防疫措施開放情形，指揮中心宣布，自3月7日零時起，放寬非本國籍商務人士來台；春節檢疫專案實施期間再延長至3月6日止，相關措施均維持專案規定；並自3月7日零時起入境居家檢疫天數縮短為10天。