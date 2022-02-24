《柏青哥》由李敏鎬（左起）、金敏荷、尹汝貞主演。（Apple TV＋ 提供）

Apple TV＋ 最新影集《柏青哥》取材自同名紐約時報暢銷小說，34歲韓國「長腿歐爸」李敏鎬這次有別於過往白馬王子形象，將飾演不畏時代和民族性束縛，大膽遊走黑白兩道的商人，還與童星出身的25歲金敏荷有海邊激情戲，而韓國首位奧斯卡得主尹汝貞也將她奪獎後的首部作品獻給該劇。

影集時空來回穿梭，分別講述金敏荷飾演的女主角「順慈」，少女時期與李敏鎬飾演的富商「高漢水」墜入情網，移民至殖民國日本、身心皆備受挑戰的困境。而尹汝貞則飾演年老的「順慈」，看著兒子和孫子在戰後幾十年仍不時受到種族歧視所引發的回憶漩渦，將帶領觀眾感受移民世代，也泛指所有異鄉人，那具韌性、堅忍的性格，即便故事有些淒婉卻又充滿諒解和感性，是部跨國界、跨世代、挑戰3種語言的史詩影集，今（24日）釋出的預告可感受到大時代的濃烈色彩，壓迫、無奈感油然而生，卻仍可見一絲希望的曙光和堅毅在遠處守候。

影集製作團隊由堅強的好萊塢幕後陣容組成，包含熱門影集《謀殺》（The Killing） 編劇蘇休進行改編，並由因《構築心方向》絕美形式和結構而為人所知的導演郭共達與賈斯汀周共同執導和執行製作。編劇蘇休在訪問時透露：「《柏青哥》正是那種當你一旦開始創作，便會被它徹底吸引、甚至是徹底洗滌人生觀的作品。我非常榮幸能成為這部影集製作的其中一員，它不僅讓我有機會能向我的祖先致敬，同時也能和這些才華洋溢的演員合作。」將在3月25日首播。