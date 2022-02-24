參加黨內初選的參選人，如有與選對會成員合照的看板，經報備後仍可繼續使用。（廖芝晏提供）

民進黨中常會昨日決議初選時，參選人不得使用選對會成員照片作為文宣，引起已掛合照看板及已印好文宣參選人不知所措？民進黨台中市黨部主委李天生24日表示，經召開民進黨主委會議，針對參加黨內初選的參選人文宣品相關細部規則，決定已掛上的看板及印好的文宣，經報備後可繼續使用；23日以後印製的文宣及看版則不能發送及使用。

民進黨中常會昨日通過2022年直轄市議員初選選務日程，3月21日至25日領表登記，3月30日審查候選人資格，4月11日至5月31日執行黨內初選民調，6月8日中執會公告提名名單。

民進黨中常會昨天還通過決議，即日起所有初選參選人文宣品不得使用選對會所有成員的照片，包含蔡英文總統、賴清德副總統與交通部前部長林佳龍等「大咖」，讓參選基層「炸鍋」；他們對黨中央的決議表示尊重，但已懸掛的合照看板及已印好的文宣該如處理？

台中市黨部主委李天生表示，文宣品不得與選對會成員合影部分，一切依照中依黨部指示。今天下午2點經召開民進黨主委會議，進一步討論文宣品及後續相關事宜；決定已懸掛及印好的宣傳文宣，如有與選對會成員合照的照片等，經報備後可繼續使用，但23日以後印製的文宣及看版則不能發送及使用。