星座運勢網站「星座巫師」分析，雙子座、獅子座、水瓶座談戀愛往往前後落差很大，剛開始非常熱情，等到關係穩定後，就擺出冷淡的態度，讓伴侶非常受傷。

▍1.雙子座

雙子座是典型的雙面人，有時候很好相處，有時候又冷若冰霜，談戀愛時也是如此，有時會非常熱情，想要黏在伴侶身邊，給予對方無限的寵愛，不過有時候又突然變冷淡，只顧自己，不管另一半的感受。雙子座喜歡追求新鮮感，在剛交往時兩人還沒那麼熟悉，他們可能會非常投入，等到熱戀期過去，他們找不到新鮮感後，就會開始變得很自私，當初愛得多熱烈，後來的反差就越大，令人無法接受。

▍2.獅子座

獅子座控制慾很強，脾氣暴躁，不過這些在交往初期都看不出來，剛在一起的時候他們很溫和，對另一半非常溫柔，總讓人感到非常暖心，等到感情穩定後，他們就會漸漸失去耐心，露出原本的面目，他認為兩個人都這麼熟了，沒必要再隱藏自己，就放任自己耍任性，常常不知不覺就傷害到身邊最親密的人。

▍3.水瓶座

水瓶座本來就是比較冷靜的星座，不太會在他們身上看到情緒化的狀態，不過在熱戀期時，他們會顯得特別熱情，很關心另一半，把自己最好的一面展現出來，等到關係穩定、兩人熟悉之後，水瓶座就會變回原本的樣子，態度漸漸冷卻，有時會讓伴侶感到很受傷。