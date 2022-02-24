受疫情影響，民眾線上閱讀需求增溫，新北市立圖書館超前部署的「新北E書房」也帶動電子書的借閱，110年新北市電子資源的利用人次突破300萬人，較109年成長87％，閱讀量更超過60萬冊，相較前年成長95％。在疫情影響之下，投資理財、童書、健康料理類型的書籍成為最受民眾喜愛的熱門借閱。

疫情讓不少讀者嘗試起零接觸的數位閱讀體驗，根據110年新北市圖書館使用統計資料顯示，110年電子資源利用人次高達377萬餘人，較109年成長87％，顯見疫情期間，電子書成為許多人閱讀首選。因應疫情變化的居家閱讀需求，新北市立圖書館也特別啟動線上閱讀服務，推出「新北E書房」一站式線上學習網站，提供數10萬冊電子書讓民眾免費借閱，除了滿足不方便出門民眾的閱讀需求，也符合疫情後減少接觸及數位化閱讀服務的新趨勢。

「新北E書房」自去年6月疫情間上線迄今，開辦線上活動總場次達1800場次，總利用人次更達105萬人次。去年度的電子書借閱，以投資理財類別最暢銷，受歡迎的《投資最重要的事—一本股神巴菲特讀了兩遍的書》為110年度累計借閱最多的電子書，借閱次數近2000次。

什麼書陪伴大家度過疫情？110年電子書熱門借閱百大排行榜中，投資理財、童書、健康料理類型的書籍最受讀者喜愛。在疫情尚未停歇的這一年，大家藉由閱讀滿足對理財投資、心靈成長、親子教養、健康飲食等需求，電子書借閱前10名中，投資理財類別即佔了40％，《投資最重要的事：一本股神巴菲特讀了兩遍的書》為熱門借閱第1名；親子教養佔30％，兒童版的解憂雜貨店「神奇柑仔店」則為最夯的童書；另外，因為防疫期間「自煮人口」增加，料理食譜書與居家健身書也成為最受讀者青睞的主題。

雖然疫情民眾減少出門，新北市立圖書館110年全年仍有超過1400萬的利用人次，全市館藏冊數共計約818萬冊，每位市民擁書量達2.04冊圖書，紙本閱讀的借閱排行，武俠小說依然人氣最高，最受歡迎的書為《武動乾坤》；《被討厭的勇氣》與《投資最重要的事》分別位居第二、三名，同樣廣受讀者好評。新北市立圖書館王錦華館長表示，閱讀是陪伴市民在疫情間最好的療癒，圖書館會持續增購館藏，提升線上閱讀能量，讓市民用閱讀療癒，同時幫助身心紓壓，抵抗病毒，並為後疫情時代做準備。