歐股周四早盤大跌。俄羅斯攻擊了烏克蘭，投資人開始拋售風險較高的資產，周四泛歐Stoxx 600指數早市跌12.54點或2.76%，為441.32點，指數來到2021年5月以來新低，並且較今年1月創下的歷史高點低了約10%。

由於德國較為依賴俄羅斯的天然氣供應，遭到市場較多的拋售，德國DAX指數早盤暴跌3.6%。

英國股市由於有較多的大宗商品股，跌幅受到限制，英國富時指數下跌2.6%。

在俄羅斯總統普丁於當地早晨宣布對烏克蘭發起他所謂的「特殊軍事活動」之後，俄羅斯攻擊了烏克蘭數個城市，並登陸了烏克蘭南部的海岸。

油氣股跌較少，下跌1.2%。周四油價上漲，布蘭特原油漲破100美元，為自2014年來首見。

對俄羅斯曝險較多的銀行，例如羅馬尼亞的Raiffeisen銀行、義大利裕信銀行、法國興業銀行皆下跌在5%至6%之間。銀行股也下跌4.6%。

科技股和旅遊休閒股也是下跌較多的板塊，分別跌3.7%和3.5%。

追蹤標普500的期指跌2.0%，那斯達克期指跌2.6%。