名間國際青年商會新任會長賴建勳與會務人員，24日到南投縣政府拜會；縣府祕書長洪瑞智，肯定青商會投入公益的熱忱與努力，縣府樂於支持社團的活動與發展，不論是公共政策、產業發展，都可資源結合，一起為南投的未來發展努力。

名間青商會人員拜會行程，由洪瑞智接待、社會及勞動處長林志忠陪同；名間鄉茶葉產量居全國之冠，多數居民從事茶相關產業，也是全國最重要的茶鄉，因此，青商會成員都希望「南投世界茶業博覽會」，能夠持續舉辦。

賴建勳表示，名間青年商會積極參與名間鄉各項活動，讓青年親身參與投入，強化社會聯結與互動，尤其，青商會每年都會在暑假的第2周，辦理3對3鬥牛籃球賽，鼓勵青少年朋友從事健康休閒活動，希望能獲得縣府的支持。

洪瑞智表示，民間社團的穩定發展與活絡，有助於地方的發展，感謝青年商會長期協助推動各項工作，以具公益性質的活動回饋社會，縣府如果舉辦相關活動，可以與地方公益社團增加合作，擴大影響面；對於青商會辦理的3對3籃球賽，縣府一定會支持。

針對持續舉辦南投茶業博覽會的訴求，洪瑞智表示，縣府每年舉辦的盛會，如茶博、南投燈會、茶博、日月潭萬人泳渡等大型活動，縣府各單位都是一直在持續籌辦中；其中，茶博每年吸引數十萬人共襄盛舉，更是茶業界的年度盛事，但是，去年因受新冠肺炎疫情影響，茶博不得不停辦，今年疫情如果緩解，茶博一定會照常辦理，行銷南投好茶，增進茶農收益。