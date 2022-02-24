總統普丁今（24）日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，前民進黨立委郭正亮認為，普丁出手之狠，連在地記者都感到意外，而如果普丁擴大頓巴斯的範圍，就麻煩大了。

俄羅斯昨（23）日表示，烏東2分離主義國家正式向普丁請求軍事協助，以抵禦烏克蘭政府軍進犯，總統普丁今（24）日宣布，在烏東頓巴斯地區進行進行特別軍事行動，但普丁表示俄國並無占領烏克蘭的計畫。 據外媒報導，烏克蘭官員證實「飛彈襲擊基輔」，且烏克蘭將實施戒嚴。

前民進黨立委郭正亮24日在《新聞大白話》表示，普丁出手之狠，連在地記者都感到意外。普丁徹底壓制烏克蘭反抗力量之後，可能開始要接受談判。問題在於頓內次克、盧甘斯克兩個共和國，即所謂頓巴斯的範圍，但普丁所稱的頓巴斯是歷史上的頓巴斯，包括東北角卡爾可夫，也是歷史上的頓巴斯。這就很麻煩，普丁是否想要恢復歷史上的頓巴斯而真的佔領？即佔領歷史上的大烏東？因為這裡都有俄羅斯人。如果普丁擴大頓巴斯的範圍，就麻煩了，麻煩大了。

至於經濟制裁，對戰爭沒有辦法，一定要到安理會，安理會要安排國際談判，俄羅斯相對要做出一些讓步。可是這兩個獨立共和國（頓內次克、盧甘斯克），普丁可能不會讓。