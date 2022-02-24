疫情期間，台灣學生很少出境，標榜國際化的港校這幾年又如何執行交換生政策？香港城市大學表示，其實疫情期間只要學生健康許可，學校還是送了很多學生去歐美等國。只不過疫情之前每年約1200人進出交流，2020年暫時中斷，去年起逐漸恢復到400、500名交換生。

香港近期疫情爆棚，香港城市大學校長郭位表示，這幾天確實很多確診，昨天就有八千多例。由於港城大教授阮相宇在做疫情預測的工作，是全港最權威，郭位說，疫情到今年秋天有很多不確定性，根據阮教授預測，香港疫情到4月會到達最高峰，幾十萬人感染，接下來就會降低。「我實在不敢講今年秋天會怎樣，之前我們學生可以來學校上課，也可以遠距，上周起我們改成完全網路教學，希望今年8、9月至少可以回復到混合教學。」他並補充，疫情期間如果學生來港隔離費用，學校會補助每天200元港幣。

香港城市大學環球事務拓展處副處長卓燕表示，現在交換生出國的情況，因為已經有很多國家開放，所以校方很樂觀：「前兩天收到澳洲聯繫，他們也開放了，我們審慎樂觀認為今年可以正常化。」像該校接下來馬上就會有出境學生的選拔，已有600、700人報名，多半去美國、加拿大、歐洲等；校方政策是，只要對方國家開放入境，學生健康許可，學校都鼓勵學生去交換。

郭位說，還是非常鼓勵台灣學生出來看看，不要被疫情羈絆。香港不只是學金融的人要來，港城大的工程學院也非常好，兩岸三地只輸北京清華；12年前籌備成立的動物醫學院更是課程嚴選，每年招收20幾個學生，香港狀元、印尼狀元都來讀。郭位說，大家可能難以想像，在美國大學招生標準最高的不是別的，是獸醫學院。由於他自己來自台灣，私心希望也有台灣學生來讀，會保留一個名額給滿級分學生。