高雄市政府經發局為了協助在地企業，導入聯合國全球契約的「環境、社會、治理」（Environment、Social、Governance，簡稱ESG）永續經營指標，24日舉辦「企業ESG永續經營X數位化管理」分享交流會，台灣永續供應協會理事長賴樹鑫強調，全球市場對ESG議題關注日增，中小企業未來要打入國際供應鏈，導入ESG管理與否，將是重要入門關鍵，期望公私部門企業共同合作加速推動產業綠色轉型。

台灣永續供應協會理事長賴樹鑫24日應邀在KO-IN智高點，舉辦的企業ESG分享交流會，以「全球供應鏈ESG議題下的改變與發展機會」為題，發表專題演講。

賴樹鑫強調，全球市場對ESG議題關注日增，尤其這兩年疫情衝擊下，供應鏈的「韌性」成為大廠採購評估的重點，而這都與ESG所重視的環保、社會責任和公司治理息息相關，中小企業未來要打入國際供應鏈，導入ESG管理與否將是重要入門關鍵，期望公私部門企業共同合作加速推動產業綠色轉型。

在地耕耘35年的鋁門窗隱形冠軍清展科技總經理周國忠指出，因深知數位轉型與創新研發的重要，近兩年導入數位優化產品，透過中央與地方小型企業創新研發計畫（SBIR）支持轉型智慧製造，研發高性能通風氣密門、防霧霾隱藏式紗窗及全齡化無障礙摺紗門等高階節能產品，2021年獲《哈佛商業評論》數位轉型中小企業組鼎革獎。

周國忠表示，清展科技未來將導入ESG管理，作為中、長期營運計畫，取得綠建材、碳、水足跡、溫室氣體排放等環保認證，逐步邁向永續經營、進軍全球供應鏈。

高雄經發局長廖泰翔表示，高雄在地有多達17.7萬家中小企業，是支持經濟與就業的重要支柱，優勢是，規模小但具彈性調適力，痛點則是，相對研發經費與人才不足。

因此，他說，高市府自2008年起，推動地方型SBIR，鼓勵企業創新研發、邁向數位轉型及永續經營，迄今共補助903家企業，累計金額超過6.8億元，有效帶動在地企業轉型升級。

經發局指出，聯合國於2015年通過永續發展目標，針對企業訂定促進綠色經濟、確保永續消費及生產模式，顯見企業導入ESG已刻不容緩，除在24日舉辦企業ESG永續經營與數位化管理分享交流，預計今年5月將啟動今年度SBIR計畫，屆時，將針對ESG相關計畫內容優先加分，鼓勵在地中小企業邁向淨零碳排、永續發展。