俄羅斯開戰！烏克蘭首都空襲警報狂響 基輔市現場畫面直擊

俄羅斯攻擊烏克蘭首都在內多個大城市。有基輔華人指出，銀行、加油站大排長龍，一些當地市民正出發逃往歐盟國家避難。

在基輔的浙江華人商會會長徐成強今日（24日）下午接受媒體訪問，表示當前形勢非常緊張，街上的提款機都排起了長長隊伍，附近加油站外排隊的車輛已有1公里多長，每個社區都有全副武裝的特警巡邏，但一些公共交通工具仍照常運營，他本人當時也正在超市裡搶購物資。

徐成強稱，在市區也能看到首都機場爆炸產生的濃煙，他與公司在奧德薩的職員電話聯絡，確認對方安全，但聽說軍隊已經開進當地的大街小巷。

「窗邊彷彿有東西劃過一樣。」另一華人朵桑和妹妹也身在基輔，她早上被爆炸聲在睡夢中驚醒，但爆炸一直未結束，時不時聽見轟轟聲，市區多次響起防空警報。她說打開窗戶後，看到天空忽明忽暗，有點像在放大型的「煙花」。部分當地居民換上歐盟車牌，準備出發去到歐盟國家。

陸中央廣播電視總台CGTN駐外記者亦指，有大批車輛正在駛離基輔，居民之間的恐慌情緒正在蔓延。