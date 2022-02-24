市場氛圍受到俄羅斯、烏克蘭局勢升溫的影響，芝加哥期貨交易所（CBOT）黃豆與小麥期貨均創9年半以來新高。俄羅斯和烏克蘭分別是小麥、玉米的最大重要出口國，24日盤中小麥期貨上漲逾5％，黃豆期貨也上漲逾4.6％至每英斗17.585美元。24日在台股交易的期街口S&P黃豆（00693U）收26.87元、上漲3.47％

街口投信分析，俄烏正式的軍事行動已促使原油價格大舉飆升，也帶動農產品價格的上漲。黃豆價格除了部份受惠於外溢效果，最主要還是受到南美洲嚴重乾旱氣候導致供給吃緊影響。此外，今年的植物油市場亦同樣表現亮眼，俄烏衝突使得葵花油供應不確定性提高也刺激了棕櫚油和豆油的需求，但今年年初印尼為抗通膨限制棕櫚油出口，而乾旱打擊了南美洲黃豆和豆油的產量。

街口投信表示，綜合以上，南美洲乾旱問題本已導致農作物生長不易且年度產量預估遭下修，緊接著俄羅斯恐遭西方國家嚴厲制裁，小麥、玉米等作物出口前景堪憂，玉米、黃豆作為生質能源重要原料之一，更是與原油價格存在一定關聯性，截至目前，黃豆價格已突破去年5月的高點，隨著布蘭特原油站上每桶100美元，有助於黃豆價格持續走揚。