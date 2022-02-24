漢來美食（1268）公布2021年財報，全年合併營收29.3億元，受疫情禁止餐飲內用措施影響，較前一年度（2020年）34.59億元減少15.29％，稅後淨利0.75億元。2021年每股盈餘2.01元，較前一年度（2020年）7.51元減少5.5元。

展望後市，漢來美食表示，2022年將持續優質的品牌經營及展店計畫，結合縱向與橫向深耕電子商務市場，推出更多產品（常溫食品及冷凍熟食），搶佔不同客層的市占率，相信營運策略規劃將能具體反映到未來的獲利成長，以創造穩定的股東報酬。

目前國內外經濟情勢雖仍受疫情干擾，惟在歐美國家陸續進入「國境開放的新疫時代」趨勢下，國內也釋出將鬆綁邊境的政策風向，相信在守住疫情也讓經濟起飛的台灣模式下，餐飲業在2022年可望迎來活絡新氣象。尤其漢來美食始終以積極穩健的營運步伐，在舊店改裝升級和新店拓展雙管齊下的策略下強勢挺進，2022年元月即開出營收歷年次高的佳績，新年度並將以既有品牌優化及台北南港漢來飯店開幕為重點工作。

回顧2021年，COVID-19多變的疫情讓警戒措施一度提高到禁止餐飲內用，重創餐飲業第二季營運。漢來美食在疫情最嚴峻的時刻除了不斷創新研發，推出電商商品及外帶方案積極與客人保持連結，同時審慎進行品牌調整及展店計畫，才能穩住第三季營運並在第四季大幅回補營收缺口，使2021年11、12月營收連續創下歷史同期新高，也延伸氣勢在歲末開出新品牌PAVO餐酒館、在年初插旗新竹、為兩大人氣品牌「漢來上菜片皮鴨專賣店」及「漢來上海湯包分店」拓點，同時也完成高雄漢來大飯店內45樓的「焰」鐵板燒、牛排館及星光薈全新改裝，為集團營運升溫添火。