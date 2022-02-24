俄羅斯今天向烏克蘭宣戰，國際局勢動盪，國民黨立委溫玉霞表示，之前西方盟邦對烏克蘭的力挺支持，一到攤牌時刻，沒想到美麗承諾都變成一場空，國際政治的現實與殘酷，在此次俄烏危機中，再次赤裸呈現世人，也凸顯任何國家無論有多少實力，一旦捲入強權的博弈與衝突的戲碼，最後能全身而退且不淪為犧牲者。

溫玉霞表示，此次俄烏陷入戰危，確實令各國捏把冷汗，但不論危機最後如何收場，烏克蘭已淪為最大輸家。經此「對撞」，不僅徹底斷了烏克蘭想加入北約的夢想，也讓烏克蘭的窘境畢露，不僅有錢人紛紛逃離，東部盛產礦產的兩州也宣布「獨立」，這是繼2014年克里米亞事件後，烏克蘭再次痛失重要領土的悲劇，同時埋下內部日後的紛擾、對立與不安，真的賠了夫人又折兵，烏克蘭面子、裡子都慘輸。

溫玉霞強調，戰爭沒有贏家，無辜百姓絕對是最可憐的陪葬品，但願俄烏危機早日解除，世界回歸和平，也祈願所有在烏克蘭的台灣人都能平平安安。

溫玉霞也聯繫外交部，目前在當地有33位台灣人，其中已有6位離開該國境內，5位住在西部，另有28位在南部，均距俄烏邊境較遠，因此都安全無虞，其中有10人準備撤離中，外交部承諾我駐俄代表處會和僑民保持密切聯繫，並給予必要之協助。