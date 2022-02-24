副市長劉和然到場剪綵表示，未來新北市將會繼續盤點各公園，繼續打造更完善的公園休憩空間，圖為劉和然體驗設施（戴上容攝）

新莊頭前重畫區內頭前運動公園罐頭遊具已不堪使用，公所打造「漫步森林」主題特色遊戲場，有2層樓高樹梢觀察站、彈跳床及螺旋步道等讓小朋友探索設施，24日正式啟用，副市長劉和然到場剪綵表示，未來新北市將會繼續盤點各公園，繼續打造更完善的公園休憩空間。

頭前運動公園24日舉行頭前運動公園特色遊戲場「漫步森林」啟用典禮，新北市議員黃林玲玲及其秘書黃聖超，何淑峰、鍾宏仁等人到場。眾人一同體驗彈簧床、平衡木等共融性遊具，劉和然開心直呼「彷彿回到兒時時光！」。

新北市副市長劉和然表示，頭前運動公園體育場是新莊第11座共融公園，也是最大的一座，新北全區目前已經突破100座共融公園，未來新北市將會繼續盤點各區需求，繼續打造更完善的公園休憩空間。

新莊區長林煌源表示，頭前運動公園原有的罐頭遊具已不堪使用，這次打造的特色遊戲場配合現地環境，將主題定調為「漫步森林冒險島」，工程中有遇到全台灣都有遇到共融遊戲檢驗問題，幸好去年底總算排到檢驗廠商，檢驗也相當順利。

林煌源說，「漫步森林冒險島」共融遊具，最吸睛的莫過於有樹梢觀察站，可以讓孩童在遊樂中感受從樹梢往下的震撼，也可以透過螺旋步道，全方位的觀看整個遊戲場，草坡則設置原木探險區還有大彈跳床，旁邊的無障礙坡道也可提供坐輪椅的小朋友一同戲沙，另一旁則設洗手台兼顧樂趣與衛生。