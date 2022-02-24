烏克蘭與俄斷交　澤倫斯基要人民站出來 宣布發放武器

俄羅斯今（24）日對烏克蘭全面發動進攻，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）正式宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交。
俄羅斯總統普丁今日宣布在烏東地區進行特種軍事作戰，隨後烏克蘭全國多城傳出爆炸事件，基輔也出現爆炸後的蕈狀雲火光。
綜合路透社、烏克蘭新聞台第24台、烏克蘭國際傳真社（Interfax Ukraine）報導，基輔政府定調俄羅斯全面入侵烏克蘭，烏克蘭總統澤倫斯基剛才在記者會上宣布，烏克蘭與俄羅斯斷交。
除此之外，澤倫斯基也呼籲，所有準備好抵抗俄羅斯部隊的烏克蘭人挺身而出，指出政府將發放武器給所有需要的人。
澤倫斯基表示烏克蘭正遭受攻擊，指出烏克蘭人必須堅強與團結，並呼籲「每個有戰鬥經驗並想為烏克蘭而戰的人」都來軍事登記。
他也表示，俄羅斯軍隊在烏克蘭境內重大損失，但也坦承烏克蘭軍隊正在艱苦作戰。
「烏克蘭武裝部隊正在非常艱苦地作戰，在頓巴斯地區、東部、北部、南部等其他地區擊退襲擊，敵人損失慘重，敵人將會有更多損失。」
他說接下來政府每小時都會向民眾發布一次訊息。
文章來源：Zelensky: Ukraine to lift sanctions from all Ukraine's citizens ready to defend homeland as part of territorial defense
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