俄羅斯開戰！烏克蘭首都空襲警報狂響 基輔市現場畫面直擊

俄羅斯政府2月24日對烏克蘭境內展開軍事行動，從烏克蘭來台定居約15年，並在2015嫁給台灣籍老公Mike、已於2019年1月取得台灣身分證成為台灣人的藝人瑞莎，10天前才生下二女兒，她對此難過哽咽表示：「雖然知道有可能這一天早晚會來，但是還是沒有完全的心理準備，有一點不敢相信！」

瑞莎的至親從弟弟，到心臟科醫生的爸爸、經濟學教授的媽媽與外婆，甚至包含家裡的西藏獒犬，多年前就陸續跟隨她的腳步來台灣定居，愛上這片土地，外婆後來已經離世。她說目前還留在烏克蘭的親友有奶奶、爸爸的弟弟（叔叔）和他的家人，「今天一整天打電話給他們，他們不接。感覺很無力，很想幫助什麼，但完全想不到能幫助到什麼」。

瑞莎10天前情人節當天才生下二胎，昨天才離開月子中心，今天已經到體操教室開工，上一胎完全沒做月子的她表示，「說真的一開始願意做月子，只是因為在想我女兒們長大一定會問我要不要做月子， 然後我都沒做過不知道怎麼回答， 所以這次願意認真做月子是為了了解到底有沒有用。現在如果任何人問我做月子有沒有用？ 超級有用！為什麼我之前不知道呢？」雖然只做了一個禮拜的月子，但感受到與生下第一胎後沒做月子時完全不同，學了好多東西（從怎麼幫寶寶洗澡，到怎麼顧她肚臍），一整天也都有人協助妳所有事情，身體也很有精神。雖然很捨不得離開，但我更捨不得更快回去工作了」。