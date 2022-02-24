福爾摩沙台新夢想家24日於台新夢想家宿舍逗點旅店舉辦「曜越科技X台新夢想家 電競室啟用儀式」，台中市政府運動局局長李昱叡、台中市議員羅廷瑋、台中市議員鄭功進服務處代表鄭紹頡、台中市東區區長何宜真、台新夢想家總經理韓駿鎧、董事陳立宗以及曜越科技市場暨產品行銷部行銷企畫經理詹德馨與國內業務部業務經理劉正梁皆蒞臨現場，會上除介紹台新夢想家與曜越科技的合作內容之外，也進行剪綵儀式，正式啟用座落於球員宿舍、斥資百萬之專屬電競室，更邀請球員簡浩、李德威以及林俊吉於現場開箱！

本季夢想家與曜越科技跨界攜手合作，於夢想家宿舍打造專屬的電競空間！台新夢想家總經理韓駿鎧表示，在賽季期間，球員除了訓練、比賽之外，也需要擁有良好的休閒娛樂幫助身心恢復，達到全面的放鬆。「球員平常訓練非常辛苦，所以我們希望可以直接在宿舍建置一個最舒適且內外兼具的電競遊樂室，不只是使用最頂級的配備，更以科技感十足又具有夢想家視覺特色設計，讓球員得到最好的放鬆與娛樂感受。」

曜越科技市場暨產品行銷部行銷企畫經理詹德馨表示，在電競室內的每一台水冷電競電腦全套配備皆是由曜越科技團隊打造，更網羅國內各家知名電腦品牌，提供最優秀的電腦零組件，包含AMD的CPU、BIOSTAR的主機板、SEAGATE的硬碟、ZOTAC的顯示卡，還有AOC的顯示螢幕，「我們希望讓球隊的遊戲體驗就宛如馳程球場一樣，迅速且攻擊力十足！」

除此之外，曜越科技也考慮到球員們高大精壯的身材，特別準備了與保時捷設計工作室共同設計的曜越ARGENT E700真皮電競椅，不僅久坐使用電腦不會影響背部舒適度，流線型的外型與透氣的真皮椅座，讓視覺與體感上都可擁有不同的享受！

本季除了球場上戰力大升級之外，球團更特別照顧球員們的日常休閒生活，「在經過長時間與合作夥伴曜越科技的討論之下，我們深入的了解球員的遊戲習慣，使用了位於宿舍二樓的空間進行全面的規劃，很感謝曜越科技的大力支持，與我們完成了專屬夢想家的電競空間！」總經理韓駿鎧更特別強調，「期待這間專屬夢想家的電競空間，可以讓球員在緊鑼密鼓的比賽中全力拚戰之餘，更能夠在休息時刻盡情玩樂、好好放鬆，於賽場上繳出更亮眼的表現！」