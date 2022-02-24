已故詩人、作家余光中的大女兒余珊珊（左起）、二女兒余幼珊、遺孀范我存、三女兒余佩珊，以及小女兒余季珊出席「余光中的愛與希望」特展。（薛伯輝基金會提供／林瑞益高雄傳真）

已故詩人、作家余光中遺孀范我存24日帶著4個女兒余珊珊、余幼珊、余佩珊、余季珊到美濃區參加「余光中的愛與希望」特展。范我存說，現在年輕人很多時間用在手機上，鼓勵年輕人閱讀詩集、散文等。

范我存表示：「這次的展覽讓大家看到很多余光中老師不同的創作題材，老師為天災、受暴兒童、身心障礙者而寫，他不只有《鄉愁》。台灣是我們住最久的家鄉，老師也寫非常多關於台灣的詩，這展覽中，讓我們回味在台灣生活，非常溫暖。」

范我存很贊同薛伯輝基金會推廣文化的理念，她指出，現在年輕人很多時間用在手機上，鼓勵年輕人閱讀詩集、散文等。將這些資訊帶到美濃，在美濃辦理老師的文學展，是一件不容易的事情。

二女兒余幼珊補充，余光中老師在離開前，還有一首未公開的詩，是為受虐兒童而寫。如果父親還在，一定會寫詩陪伴大家度過疫情。

此特展由薛伯輝基金會舉辦，在美濃搖籃咖啡展出，以余光中溫暖和浪漫的「愛與希望」為主題，圍繞在詩人愛與希望的詩作中。心路基金會高雄分會老師群在現場朗誦詩作《心路要扶》，感謝余光中2004年在高雄分會創立10周年時贈詩，這首詩鼓勵無數心路基金會的朋友。