防疫不能鬆懈，金管會24日表示，即日起要求轄下各金融機構、周邊單位「立即配合」行政院政策，設置「防疫長」，即銀行、保險、證券至少363家公司近日就要訂出防疫長人選，未來自家公司若有染疫等突發情況，將由防疫長對外說明。

金管會主秘陳開元表示，金管會亦有設置防疫長，即金管會副主委邱淑貞，負責督導四局及各處的防疫工作，同時銀行局、保險局及證期局與管轄的金融機構間都有LINE群組，隨時通報防疫狀況及疫情變化，參與群組者多為副總級以上、甚至是各公司總經理，未來即由防疫長來負責這工作。

銀行局部分共有39家本國銀行、23家信合社、8家票券金融公司、16家金控、26家外銀在台分行及3家陸銀在台分行；證期局部分則有68家券商、15家期貨商、39家投信及85家投顧；保險局部分則有22家壽險公司與19家產險公司，合計有363家金融機構。

金管會表示，自新冠肺炎疫情爆發後，即密切注意金融市場發展情況，在2020年1月30日成立「嚴重特殊傳染性肺炎」緊急應變小組，積極辦理各項防疫因應措施。鑑於金管會主管全國金融相關業務，對國家總體經濟影響深遠，為維持金融穩定，依行政院「經濟與防疫並存」設置防疫長政策，金管會及各金融機構與周邊單位可立即配合設置防疫長，統籌督導各項防疫因應措施。

金管會表示「經濟與防疫並存」，要做到防疫不鬆懈，目前各金融機構及周邊單位防疫運作功能上，已由高階主管督導辦理各項防疫工作，現依行政院政策設置防疫長，可更強化防疫綜效，達到在第一時間分工合作、快速反應處理各項防疫應變措施功效，金管會及各金融機構與周邊單位可立即配合設置。