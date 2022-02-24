中租-KY24日舉行線上法人說明會，除揭露去年三大營業區域台灣、大陸、東協的業績成長概況，並公布2021年稅後淨利達216.44億元、年增28％，每股盈餘達14.8元。中租董事長陳鳳龍表示，預估今年將以東協地區成長最高，預計至少可成長15～20％，台灣與大陸則仍希望可以有15％的高成長，至於市場關心的股利政策，則可望延續過去高現金搭配部分股票股利的政策方向。

中租去年在全球疫情衝擊下持續整體業務與獲利的高成長，其中大陸市場雖未達預定的15％成長目標，不過陳鳳龍表示，大陸去年在疫情反覆下陸續封城，確實影響到部分業績成長，加上大陸整體經濟成長率下滑，也衝擊到應收款，因此整體大陸地區僅成長11％。不過展望今年，預期在適應監管與疫情受控下，希望大陸地區仍可維持15％左右的成長。

至於近年快速成長的東協市場，陳鳳龍表示，去年雖然東協也難逃疫情的衝擊，但是在員工努力下仍有13％的成長，今年預期東協地區將有逼近兩成的成長，零卡分期業務與保經將會是重點業務。