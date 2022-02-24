俄烏開戰，據金管會24日公布，截至今年1月底，銀行對俄羅斯共有投資及授信51.02億元，對烏克蘭則有300萬元的授信，國人透過基金握有俄國有價證券552億元、烏克蘭則有194億元，證券期貨則無投資部位，最多的還是壽險業投資俄羅斯相關有價證券1,382億元，總計金融業及國人對俄烏共曝險2,179億元。

金管會主任秘書陳開元表示，金管會一直密切關注俄烏情勢，並事先掌握各項曝險資訊，一定會依總統指示，作好國內市場穩定的工作。

據金管會先前公布2021年12月底的總曝險金額是2,292億元，主要是壽險業投資部位原本是1,470億元，1月底減為1,382億元，但看不出是因為減碼投資，還是因市場波動，市值減少，銀行及國人持有國內基金對俄烏的曝險金額亦比去年12月底下降，至於境外基金部分則只有去年12月的的數字。

銀行局副局長童政彰表示，1月底銀行投資俄羅斯有0.64億元，授信則有50.38億元，合計比上個月少1.83億元，對烏克蘭主要是授信，亦從2021年12月底的600萬元，1月降為300億元。

證券期貨業者並俄烏都沒有投資，但國人透過國內基金1月底投資部位有俄羅斯曝險198億元，比上個月少16億元，占國內基金規模的0.4％，境外基金則是去年底數字有354億元，占境外基金的0.91％；烏克蘭曝險部位，國內基金1月底有44億元，比上月少6.8億元，占率0.09％，境外基金也是去年底數字，有150億元，占率0.38％。

證期局副局長郭佳君表示，基金對俄烏的曝險金額占境內外基金規模的比率都極微小。

至於保險業部分，僅壽險業對俄羅斯有投資曝險，但也已從2021年12月底的1,470億元，降為1,382億元。

壽險業者表示，俄烏戰爭目前主要受影響的是烏克蘭，但各公司並沒有投資，投資多為俄羅斯公債，且各公司多放在攤銷後成本部位，即以成本列帳，且目前這些債券並沒有異常或違約的風險。

另外，保險局亦表示，產險所有財產險或責任險保單，包括飛機機體險、水險等都是將戰爭列為除外不保事項，即一旦出險，產險業並不會理賠。