UN：本世紀末前全球野火恐增加57％ 17:502022/02/24 工商 陳穎芃 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 聯合國環境署及挪威環保團體GRID-Arendal共同發表的最新報告指出，本世紀末前全球野火發生次數恐怕增加57％，且火勢規模可能更大，因為氣候變遷造成各地氣溫高漲、濕度降低、乾旱更加頻繁。這項報告引述2013年以來發表的116份氣候變遷相關研究，認為氣候變遷是野火頻率增加的主因。 2021年成長猛 電力消費年增4.3％ 《半導體》敦泰去年海賺3股本 配息率5成起跳 #氣候變遷 #野火 #世紀末 #前全球 #增加 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 綠色放款去年前11月衝上1.38兆 04:102022/02/16 金融．稅務 Google：新創五大趨勢席捲亞太 04:102022/02/23 財經要聞 KPMG：台商應加速ESG解決策略 16:302022/02/24 財經 《國際產業》CNH工業預期2024年營收增加 獲利率上升 14:152022/02/23 財經 台積電股價開盤漲12元 市值增加3111億元 11:152022/02/16 財經 欣興2021年獲利創高 並上修2022年資本預算 22:352022/02/22 財經 《金融》上季金融帳連46季淨流出 110年國際收支順差209.9億美元 16:482022/02/23 財經 《營建股》日勝生攜中鼎 投入桃園再生水BTO計畫 16:312022/02/21 財經 復盛公司 推節能邁向永續 04:102022/02/21 產業特刊 氣候變遷影響 美沿岸海平面30年內恐升30公分 16:062022/02/16 國際 全球綠電投資熱 商機大爆發 04:102022/02/16 投資理財 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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