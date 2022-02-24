聯合國環境署及挪威環保團體GRID-Arendal共同發表的最新報告指出，本世紀末前全球野火發生次數恐怕增加57％，且火勢規模可能更大，因為氣候變遷造成各地氣溫高漲、濕度降低、乾旱更加頻繁。這項報告引述2013年以來發表的116份氣候變遷相關研究，認為氣候變遷是野火頻率增加的主因。