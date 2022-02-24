台北市1名男網友表示，他日前牽著妻小準備過斑馬線，豈料，1輛小黃逕自疾行而過，嚇得他險險以為要上演高雄1家4口悲劇。文章曝光後，網友看了好生氣，也呼籲大家過行人穿越道時，還是得注意左右來車再通過。

高雄市去年12月底發生1起憾事，1家4口在穿越馬路時，被1名酒駕男子開車高速衝撞，造成1死3重傷慘劇；而1名網友在臉書社團「信義區三兩事」發文並附上1部影片，他表示日前與妻小，1家3口在行經北市光復南路420巷前紅綠燈時，見行人綠燈時間剩餘約18秒，他便與妻子牽著小孩欲小跑步通過。

原PO表示，豈料，行經到一半時，有輛小黃疑似闖紅燈，也未注意他們這一家人，絲毫沒有減速的疾行而過，一旁等待紅燈的外送員也看傻眼；他表示直到現在還心有餘悸，差點就發生高雄1家4口的悲劇。

網友見貼文一出紛紛表示「這計程車真危險，不應該這樣」、「還好沒事」、「職業駕駛這種水準…」、「生氣！計程車連看都不看！」、「檢舉他」、「這個路口真的很危險」、「還好還好，真是千鈞一髮」、「還好…好可怕」、「三寶 無敵多啊」；還有網友呼籲，即便行人穿越道是綠燈，但行走時還是要注意左右來車，並建議原PO調監視器提供畫面給警察開單，減少類似情形再發生。

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有名男子表示牽著妻小穿越行人道時，差點被輛闖紅燈小黃撞上，讓他心有餘悸的說差點就發生高雄1家4口悲劇。（翻攝自臉書信義區三兩事）

有名男子表示牽著妻小穿越行人道時，差點被輛闖紅燈小黃撞上，讓他心有餘悸的說差點就發生高雄1家4口悲劇。（翻攝自臉書信義區三兩事）