基隆市政府去年開出亂丟菸蒂罰單1800餘張，環保局呼籲民眾發揮公德心，隨身自備煙蒂盒，切勿以身試法。

基隆市推動「菸蒂不落地」政策，未能遵守規定將依「廢棄物清理法」裁處1200元以上、6000元以下罰鍰。環保局接獲許多檢舉，有不少吸菸民眾未能遵守規定，隨地亂丟菸蒂，統計110年全年度，共開出亂丟菸蒂罰單1800餘張，裁處金額達220多萬元。

環保局表示，民眾應於設有收集菸蒂設備周邊吸菸，吸菸後應將菸火熄滅，再將菸蒂丟入垃圾桶或菸蒂收集設備中，未吸菸民眾也可主動提醒周遭吸菸的家人及朋友勿亂丟菸蒂並可隨身自備菸蒂盒，全民一起重視菸蒂對環境與生態的危害，一同倡導「菸蒂不落地」觀念。

此外，環保局指出，民眾帶毛小孩外出同遊時，應隨身攜帶清理工具，並多加利用各區公所與社區所設置的狗便箱與狗便袋，隨手清便溺，讓大家都擁有清潔舒適的友善家園。

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