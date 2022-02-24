立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）24日宣布，在俄羅斯對烏克蘭展開軍事行動下，該國會進入緊急狀態，讓政府機構能夠因應後續危機；該國與拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭等北大西洋公約組織（NATO）成員國也宣布，根據公約第4條規定進行共同協商。

立陶宛國家廣播電視（LRT）報導，瑙塞達表示，他將在24日簽署在國會特別會議中通過的法令，讓該國進入緊急狀態，但強調新措施不會對立陶宛國民造成重大限制，主要目的是讓政府能利用國家預備金、加強基礎設備領域等；他也指出，立陶宛自2004年以來就是北約成員國，集體安全體制能確保該國不受侵略，但仍應透過幫助烏克蘭使該地區「更加安全」。

英國《每日快報》（Daily Express）則報導，立陶宛、拉脫維亞、愛沙尼亞、波蘭等國已根據《北大西洋公約》（North Atlantic Treaty）第4條，針對加強成員國安全啟動磋商，希望實施額外措施以確保北約的安全。該公約第4條規定，當成員國認為領土完整、主權獨立或安全受到威脅時，成員國須互相討論對策。

「路透社」則報導，除了立陶宛之外，烏克蘭鄰國摩爾多瓦也宣布進入緊急狀態，以準備接收「數以萬計」的烏克蘭難民。該國總統桑杜（Maia Sandu）強調，將「幫助那些需要我們幫助和支援的人」；當地媒體則報導，許多難民已開車抵達烏克蘭與摩爾多瓦邊境，入境關卡排起長隊。