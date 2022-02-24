基隆市長林右昌在卸任前把人生、從政經歷及市政成績單集結成新書《雙魚B．理科市長》，林右昌24日在發表會上透露，因為妻子吳秋英曾下令一旦參選就要離婚，讓他思考選舉想到失眠，不過，因為要選自己的故鄉、基隆市長，太太竟很阿莎力地對他說「尬伊拚」，讓他很謝謝太太給予堅定的支持。

新書今天在台北市發表，副總統賴清德、前交通部長林佳龍皆到場祝賀，林右昌表示，本來可能記憶已經模糊，寫書過程中，慢慢勾起曾經當初的感動與想法。

林右昌透露，本來在書中有一段內容，後來被拿掉了，在民進黨府院黨工作時，太太希望維持就好不要去參選，若要選舉就離婚，有一天想說要選市長，結果因為太太的一番話讓他失眠。

林右昌說，躺在身邊的太太睡到一半突然轉過身來問「是不是在想選舉」，他心裡很掙扎但還是坦白說出來在思考參選，太太問說要選什麼，「我要選基隆市長」，太太認為基隆是自己的故鄉，沒落幾十年，相信他的能力，很阿莎力回說：「尬伊拚」，讓他很謝謝太太給予堅定的支持。

吳秋英今天出席新書發表會時表示，很擔心林右昌出書可以賣幾本，2人從高中就認識到現在30幾年，發現林右昌是兼具浪漫與理性，一路陪伴、成長，每天酸甜苦辣都有，話至此吳英秋突然哽咽說：「他永遠是最棒的老公」，像兒子曾講過的一句話，爸爸當選市長是大家的爸爸，謝謝老天爺一切都是最好的安排。

林右昌則說，社會對女性不是很公平，他參選對妻子的人生有很大影響，太太本來是文化藝術館長，因為他的參選把生涯規畫打亂，也把臉書關了，太太把自己隱形起來，他希望太太能夠做自己，也盼台灣社會對女性有足夠的支持。