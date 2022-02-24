中央流行疫情指揮中心今天宣布，商務人士從3月7日起縮短居家檢疫時間，外界好奇移工是否會比照，指揮中心說，移工也會比照商務人士、不分對象，勞動部表示，目前已簽報指揮中心，如果屆時確認要調整，將會調整系統。

為了解決缺工問題，勞動部在去年提出分階段引進移工，第一階段從去年11月至今年2月14日屆滿，要求移工全數要入住集中檢疫所21天，2月15日起，則啟動第二階段移工專案引進，雇主得自印尼、越南、菲律賓及泰國等來源國引進移工，並且可以入住防疫旅館。

據統計，第一階段移工入境人數共有1148人，第二階段人數截至昨天晚上則有1431人登錄，其中產業移工為1419人、家庭類移工為12人，已有464人入境。

勞動部勞動力發展署跨國勞動力管理組組長薛鑑忠證實移工居家檢疫縮短一事並表示，但仍要求移工居家檢疫及自主健康管理仍要在防疫旅館完成，因此實際上移工仍要在防疫旅館待上10＋7天、共17天。